Lenningen Grabenstetter Steige wieder frei - festsitzender Laster geborgen

Die Grabenstetter Steige bei Lenningen im Kreis Esslingen ist seit kurzem wieder frei befahrbar. Sie war wegen eines festsitzenden Laster über zwölf Stunden lang gesperrt gewesen. Vergangene Nacht hatte ein 50 Tonnen schwerer Speziallaster versucht, die kurvige Steige zwischen Grabenstetten und Lenningen runter zu fahren. Gegen zwei Uhr setzte das überlange Fahrzeug in einer Spitzkehre auf und fuhr sich fest, auch weil Hydraulikleitungen beschädigt wurden. Mehrere Versuche, den Lastwagen mit kleinerem und mittlerem Gerät zu bergen, schlugen fehl. Dann wurde ein 250-Tonnen-Autokran in Marsch gesetzt. Erst am Nachmittag gelang es, den Schwerlaster wieder frei zu bekommen. Nach Polizeiangaben hatte der 50jährige Fahrer keine Genehmigung, um auf der Steige unterwegs zu sein.