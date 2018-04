Kirchheimer Freibad eröffnet nach Rundum-Sanierung am 1. Juni

Das Geheimnis um die Wiedereröffnung des Kirchheimer Freibades ist gelüftet. Normalerweise macht es am 1. Mai auf. Nach einer Rundum Sanierung für rund 2,2 Millionen Euro wird es in diesem Jahr am 1. Juni öffnen.