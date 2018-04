Ein 76 Jahre alter Mann hat gestern offenbar eine Explosion in Esslinger Berg verursacht. Offenbar verbrannte der 76-Jährige am Mittag Grüngut in seinem Garten. Der Brand geriet dabei außer Kontrolle, erfasste das Gartenhaus und verursachte am Ende eine lautstarke Explosion. Der 76- Jährige trug leichte Verletzungen davon.