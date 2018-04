Backnang Ehemaliges Klinikareal in Backnang wird bebaut

Das Gelände des früheren Krankenhauses in Backnang wird jetzt bebaut. Die Schwerpunkte des Baukonzepts liegen auf Wohnungen und medizinischer Versorgung. Jahrelang hatten die Backnanger vergeblich um den Erhalt des Kreiskrankenhauses gekämpft. Mit dem Klinik-Neubau in Winnenden war das Backnanger Krankenhaus Geschichte. Jetzt werden auf dem früheren Klinikareal zunächst 63 Wohnungen gebaut. Insgesamt baut die Kreisbaugesellschaft in den nächsten zehn Jahren 500 neue Wohnungen. Neben medizinische Einrichtungen soll auch ein Pflegeheim gebaut werden. Am kommenden Montag ist der Spatenstich auf dem Bonhoeffer-Areal in Backnang.