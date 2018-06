Antisemitismusbeauftragter des Landes kommt aus Filderstadt Michael Blume kämpft gegen Judenhass

Der neue Antisemitismusbeauftragte des Landes Michael Blume ist am Dienstag offiziell im Landtag in Stuttgart vorgestellt worden. Dass seine Stelle notwendig ist, findet Blume "traurig".

Antisemitismusbeauftragter für BW vorgestellt Einsatz für ein friedliches Zusammenleben Michael Blume soll als Antisemitismusbeauftragter Judenfeindlichkeit in Baden-Württemberg bekämpfen. Am Dienstag hat er sich und seine Ziele offiziell vorgestellt.

Es sei traurig, dass Baden-Württemberg einen Antisemitismusbeauftragten brauche, sagte der Religionswissenschaftler Michael Blume aus Filderstadt (Kreis Esslingen) bei seiner Vorstellung am Dienstag in Stuttgart. Antisemitismus sei aber ein Thema, dass uns in der Fläche betreffe.

Als neuer Beauftragter soll Blume künftig Ansprechpartner für alle jüdischen Gruppen, aber auch Kommunen, Gemeinden und Bildungseinrichtungen sein. Er will sich vor allem darum kümmern, in Schulen über das Judentum aufzuklären. Bei seiner Arbeit werde ihn ein Beraterkreis aus unabhängigen Experten unterstützen. Im kommenden Jahr soll er einen ersten Bericht über Antisemitismus in Baden-Württemberg vorlegen.

"Starke Judenfeindlichkeit unter Rechtsextremen und Muslimen"

Die stärksten judenfeindlichen Kräfte sieht Blume derzeit unter Rechtsextremen und unter Muslimen. In der arabischen und muslimischen Welt gebe es ein "massives Antisemitismusproblem", so Blume. Auch in den digitalen Medien beobachte man eine Enthemmung, die bekämpft werden müsse. Anlässlich seiner Benennung erklärte Blume: "Antisemitismus ist nicht irgendein Verschwörungsglauben, sondern er bedroht die Grundlagen jeder friedlichen, freiheitlichen und rechtsstaatlichen Ordnung. Deswegen möchte ich eine möglichst breite Allianz aus staatlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren gegen diesen Menschenhass zusammenführen."

Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) sagte, der Schutz der Juden gehöre in Baden-Württemberg zur Staatsräson. Blume sei ein äußerst erfahrener und hochgeschätzter Experte für Religionsfragen. Michael Blume arbeitet seit 2003 im Staatsministerium. Dort ist er für den Dialog zwischen verschiedenen Religionen zuständig.

Beauftragter als Vermittler

Kretschmann sagte weiter, der neue Antisemitismusbeauftragte bekomme keine operativen Aufgaben, sondern übernehme eine Gelenkfunktion zwischen den zuständigen Stellen. So könnte eine Beschwerde über das Mobbing gegen einen jüdischen Schüler dazu führen, dass sich der Beauftragte mit Schulleitung und Schulaufsicht in Verbindung setzt. Sollten weitere Maßnahmen erforderlich sein, etwa die Installation von Überwachungskameras, würde auch das Innenministerium eingeschaltet.