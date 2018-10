Warnstreik im Öffentlichen Dienst in Stuttgart Donnerstag stehen nicht nur Stadtbahnen still

Im Öffentlichen Nahverkehr werden alle Stadtbahnen und Busse der SSB bestreikt, die im Stadtgebiet Stuttgart und in Nachbarstädten wie Fellbach, Remseck, Gerlingen und in einigen Städten auf den Fildern verkehren. Auch die Stuttgarter Zahnradbahn und die Seilbahn werden bestreikt. Die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) empfehlen den Fahrgästen, wenn möglich auf S-Bahnen und Busse von privaten Busunternehmen umzusteigen.

Nicht bestreikt werden am Donnerstag die S-Bahnen in der Region Stuttgart und die Stuttgarter Buslinien 35 bis 38, 64, 66, 67, 90 und 98. Auf den Linien 54, 60, 71, 73 bis 77 und 91 werden einzelne Fahrten angeboten. Die SSB empfehlen, auf die Fahrradmitnahme in S-Bahnen zu verzichten. Am Donnerstag wird mit vollen S-Bahn-Zügen gerechnet. Wieviele Kitas, Kliniken und Verwaltungsstellen geschlossen sein werden, steht noch nicht fest.