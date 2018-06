Stuttgart/Sigmaringen Kretschmann nimmt Strobl in Schutz

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sieht in der Bekanntgabe von verdeckten Polizeikräften in Sigmaringen keinen Geheimnisverrat. Innenminister Thomas Strobl (CDU) habe ein Sicherheitskonzept für die Stadt angekündigt. Zu konkreten Maßnahmen habe er sich aber nicht geäußert. Strobl hatte am Freitag mitgeteilt, dass in Sigmaringen wegen auffälliger Asylbewerber "verdeckte Kräfte" des Landeskriminalamtes unterwegs sein werden. Daran gab es am Wochenende große Kritik. Das Innenministerium will an diesem Mittwoch einen Bericht in der nicht-öffentlichen Sitzung des Innenausschusses im Landtag abgeben.