Stuttgart Einschränkungen im Bahnverkehr

Im Zuge der Bauarbeiten für das Bahnprojekt Stuttgart 21 muss ab Samstag eine Eisenbahn-Überführung in Stuttgart-Obertürkheim zurückgebaut werden. Dadurch kommt es im Fern- und S-Bahn-Verkehr zu Behinderungen. Bahnreisende müssen sich an diesem Wochenende auf Verzögerungen und Zugausfälle im Bahnverkehr einstellen. Wie die Bahn mitteilte, können zwischen Stuttgart Neckarpark und Stuttgart-Obertürkheim zeitweise nur zwei statt vier Gleise befahren werden. Am Samstag und Sonntag fallen wegen der Arbeiten mehrere Intercity-Züge zwischen Stuttgart und München aus. Einige ICs werden zwischen Stuttgart und Augsburg umgeleitet. Auch im Regionalverkehr kommt es zu Behinderungen. Regionalbahnen und S-Bahn-Linien fahren teilweise mit geänderten Fahrplänen. Für das Fußballspiel des VfB Stuttgart gegen RB Leipzig am Sonntag setzt die Bahn Ersatzbusse ein.