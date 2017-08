Bahn-Probleme auf der Rheintalstrecke Alles, was Sie zur Sperrung wissen müssen

Die unterirdische Unglücksstelle wurde am Freitag mit Beton ausgegossen.

Wie die Deutsche Bahn am Freitagabend bekanntgab, stellen die vier Bahnen zusätzliche Lokführer und Loks für die Korridore über Frankreich und Österreich bereit. Dadurch könnten die verschiedenen Umleitungskorridore effizienter ausgenutzt werden. Um die Fahrt von Deutschland in die Schweiz zu erleichtern, werde geprüft, ob zwischen Kornwestheim (Landkreis Ludwigsburg) und Zürich ein Shuttleverkehr für Güterzüge eingerichtet werden kann.

Auch geplante Baustellen sollen kurzfristig angepasst werden, um auf Ausweichstrecken möglichst schnell Kapazitäten für den Schienengüterverkehr zu schaffen. "Mit unserer intensiven Zusammenarbeit über die Grenzen hinaus zeigen wir, dass wir unsere Kunden im Güterverkehr mit allen Kräften unterstützen", sagte der DB-Vorstandsvorsitzende Richard Lutz.

Streckensperrung sorgt für Millionenschaden

Die Streckensperrung der Rheintalbahn bei Rastatt sorgt für immer größere, wirtschaftliche Schäden. Der Verband Netzwerk Europäischer Eisenbahnen schätzt, dass die Güterbahnen seit Beginn der Sperrung jede Woche 12 Millionen Euro Umsatz verlieren. Die gesamten Verluste während der Streckensperrung werden für die Güterbahnen im dreistelligen Millionenbereich liegen. Das bestätigte ein Sprecher des Verbands dem SWR.

Durch die gesperrte Rheintalbahnstrecke müssen viele Unternehmen umdisponieren und nach alternativen Transportwegen schauen. Die Güterzüge werden über verschiedene Ausweichrouten durch Baden-Württemberg umgeleitet. Etliche Güter und Waren werden aktuell aber auch von der Schiene auf die Straße gebracht oder per Schiff verschickt.

Anwohner zurück in ihren Häusern

Gute Nachrichten gab es am Freitag für die direkten Anwohner der Baustelle. Vier Häuser waren nach der Havarie aus Sicherheitsgründen evakuiert worden. Die Bewohner mussten ins Hotel umziehen. Am Freitag durften sie wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Kritik an der Bahn

Zuletzt war die Kommunikationspolitik der Bahn in die Kritik geraten, auch die Städte Rastatt und Baden-Baden hatten Informationen über den weiteren Verlauf der Bauarbeiten gefordert. Am Donnerstagabend gab es eine Info-Veranstaltung der Bahn für die besorgte Bevölkerung. Die Rheintalbahn soll planmäßig am 7. Oktober wieder in Betrieb gehen. Der Rastatter Tunnel wird weitergebaut. Er soll im Jahr 2022 fertig sein.

Havarie mit Folgen