Kurz vor Frühlingsbeginn in Baden-Württemberg Sonne, Wind und klirrende Kälte

Vor dem meteorologischen Frühlingsbeginn am Donnerstag gibt der Winter im Ländle nochmal alles. Es bleibt am Sonntag und zum Wochenstart zwar sonnig - die Temperaturen fallen aber auf bis zu minus 16 Grad.

"Schön ist es nur hinter der Fensterscheibe", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag in Stuttgart. Kalte Luft aus dem Nordosten sorge am Sonntag für Höchsttemperaturen zwischen minus acht Grad im Bergland und zwei Grad am Kaiserstuhl.