Sicherheitskonzept für Sigmaringen Gewerkschaft kritisiert Vorgehen des Innenministers

In Sigmaringen sollen Ermittler des Landeskriminalamts helfen, gegen kriminelle Ausländer vorzugehen. Die Informationspolitik dazu hat für Ärger bis in die Führungsebene der Polizeigewerkschaft DPolG gesorgt.

Am Sigmaringer Bahnhof kam es laut Schärer zu Alkoholexzessen (Symbolbild)

Aus Sorge um die Sicherheit der Beamten fordert die Polizeigewerkschaft DPolG den sofortigen Abbruch verdeckter Polizeimaßnahmen in Sigmaringen. "Verdeckte polizeiliche Maßnahmen in der Presse anzukündigen, führt dazu, dass die Kollegen erheblichen Gefahren ausgesetzt sind. Das ist ein Skandal", sagte der Landesvorsitzende der DPolG, Ralf Kusterer, am Samstag.

Kusterer spricht von verärgerten Kollegen, die ihn noch am Freitagabend bis Mitternacht angerufen haben. Der Ärger über die Informationspolitik reiche bis in die Führungsebene. Einige schlugen vor, auf die Polizeiuniform doch gleich den Schriftzug "Undercover Agent" anzubringen. "Wo leben wir denn? Vielleicht senden wir den Medien auch gleich noch die Bilder unserer verdeckten Ermittler. Diese Informationspolitik ist unterirdisch", betonte der Gewerkschafter.

Strobl reagiert auf Hilferuf des Bürgermeisters von Sigmaringen

Innenminister Thomas Strobl hatte am Freitag mitgeteilt, das nach Hilferufen des Bürgermeisters wegen auffälliger Asylbewerber in Sigmaringen mit Beginn der wärmeren Jahreszeit verdeckte Kräfte des Landeskriminalamtes in der Stadt unterwegs sein sollen. Ausländische Täter, die mehrfach auffallen, sollen dem Sonderstab gefährliche Ausländer im Innenministerium gemeldet werden. Ihnen droht Abschiebung.

Strobls Sprecherin Nadia El Almi sagte am Samstag zu den Vorwürfen, eine Ankündigung habe auch einen abschreckenden Charakter. Und: "Der Schutz und die Sicherheit der Beamten hat höchste Priorität."

Verdeckte Ermittler sind Kriminalbeamte, die mit falschen Papieren und anderen Tarnmitteln für begrenzte Zeit in das kriminelle Milieu eingeschleust werden. Sie sammeln in erster Linie Beweise und Informationen. Verdeckte Ermittler werden seit 1971 in Baden-Württemberg eingesetzt.

Brennpunkt am Bahnhof

Laut Bürgermeister Thomas Schärer (CDU) sei am Bahnhof ein Brennpunkt entstanden. Flüchtlinge aus der Landeserstaufnahmestelle (LEA) hätten sich in der Bahnhofshalle getroffen, Alkohol getrunken und sich aggressiv verhalten. Drogendeals im nahegelegenen Prinzenpark hätten zugenommen - die Täter auch hier vor allem Flüchtlinge. "Ein paar wenige", wie der Bürgermeister am Freitag betont. Die hätten es aber weit getrieben. Auch Ladenbesitzer in der Innenstadt hätten über eine Zunahme von Diebstählen geklagt.

"Weit übertrieben"

Es scheine weit übertrieben, die Lage in Sigmaringen mit verdeckten Ermittlern lösen zu wollen, sagte der innenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion Uli Sckerl. "Die vorhandenen polizeilichen Maßnahmen reichen aus." Der Einsatz verdeckter Ermittler sei ein Mittel für Ausnahmefälle, etwa um schwere Straftaten zu verhindern.

Laut SPD-Fraktionsvize Sascha Binder gefährdet Strobl seine eigene Polizei und fällt ihr den Rücken. Binder will den Sachverhalt auf die Tagesordnung des Innenausschusses in der kommenden Woche setzen lassen und fordert eine umfassende Aufklärung des Vorgangs sowie Konsequenzen.

Auch der Vorsitzende der FDP-Fraktion, Hans-Ulrich Rülke, hat gar kein Verständnis für das Vorgehen Strobls. "Offensichtlich geht es dem Innenminister Strobl bei seinem Handeln nicht um den polizeilichen Erfolg und den Schutz der Bevölkerung, sondern um seine Profilierung in den Medien."

Thomas Schärer will seine Stadt sicherer machen (Archivbild)

Straftaten in Sigmaringen angestiegen

Strobl räumte ein, dass die Straftaten in Sigmaringen im Jahr 2017 deutlich angestiegen seien. Das betreffe vor allem Diebstahlsdelikte, Körperverletzungen, die Rauschgiftkriminalität und das Schwarzfahren.

Durch die Maßnahmen werde sich das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger wieder erhöhen, hofft Schärer. Im Unterschied zu den Sicherheits-Partnerschaften mit Freiburg und Heidelberg werde in Sigmaringen vor allem das Land tätig, erklärte ein Sprecher des Innenministeriums. Ähnliche Konzepte für weitere Städte im Land seien derzeit nicht geplant.