Nach schwerem Verkehrsunfall auf A5 Vier Tote und eine Schwerverletzte

Auf der A5 kam es am Montagnachmittag zwischen Kronau und Walldorf zu einem tödlichen Unfall. Auf der Gegenspur verursachten "Gaffer" laut der Mannheimer Polizei wohl einen weiteren Zusammenstoß.

Nach dem schweren Unfall auf der A5 in Fahrtrichtung Frankfurt wurden die Opfer geborgen. Wie die Polizei bekannt gab, starben vier Menschen, eine Frau wurde schwer verletzt.

Am Montagnachmittag sind bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A5 in Fahrtrichtung Frankfurt vier Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall zwischen der Anschlussstelle Kronau (Kreis Karlsruhe) und dem Autobahnkreuz Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis).

Ein Lkw musste auf der rechten von insgesamt drei Fahrspuren aufgrund eines Rückstaus anhalten, zwei dahinter fahrende Autos bremsten ebenfalls ab. Ein nachfolgender Sattelzug konnte nicht mehr stoppen und schob beide Wagen unter den stehenden Lkw. In den beiden Autos verstarben insgesamt vier Insassen, eine Frau wurde schwer verletzt geborgen. Beide Lkw-Fahrer blieben körperlich unverletzt.

Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, bildete sich nach dem Unfall ein Stau von mehreren Kilometern Länge in Richtung Frankfurt. Die Polizei leitete den Verkehr von der Anschlussstelle Kronau aus um.

Rund eine halbe Stunde später ereignete sich auf der Gegenfahrbahn bei St. Leon-Rot ebenfalls ein Unfall. In der Mitteilung der Polizei war von einem "Gaffer-Unfall" die Rede. "Ist das denn nicht zu schaffen? Das zu lassen mit dem Gaffen?", twitterte die Polizei in Mannheim. Sie habe immer Wichtigeres zu tun, als sich um Gaffer zu kümmern. Nach ersten Einschätzungen waren in diesen "Gaffer-Unfall" sieben Fahrzeuge verwickelt, drei Menschen wurden verletzt.