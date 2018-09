Winter in Baden-Württemberg Auf Schneefälle folgt Sonnenschein

Glatte Straßen und teils heftige Schneefälle haben am Wochenende für zahlreiche Verkehrsunfällen in Baden-Württemberg gesorgt. Für die kommende Woche ist ruhiges und sonniges Wetter in Sicht.

Bei den winterlichen Temperaturen wünscht sich so mancher einen Ausflug in die Sonne

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte, bleibt es am Montag trocken und der Wind weht nur schwach. Am Dienstag gibt es nur im Bergland ein paar Schneeflocken - sonst kommt auch mal die Sonne raus. Am Wochenende hatten teils heftige Schneefälle für zahlreiche Unfälle gesorgt.

Tödlicher Unfall im Kreis Ravensburg

Im Kreis Ravensburg starb am Samstag eine 28-Jährige, nachdem sie mit ihrem Auto von der glatten Fahrbahn abgekommen war. Zwischen Hochdorf und Appendorf (Kreis Biberach) geriet ein Autofahrer auf schneebedeckter Fahrbahn ins Schleudern. Der 44-Jährige stieß im Gegenverkehr mit zwei Autos zusammen. Er selbst und ein anderer Fahrer verletzten sich dabei schwer.

Bei Tannheim (Kreis Biberach) kam ein 20-jähriger Autofahrer am Samstagabend aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern. Wie die Polizei mitteilte, prallte er auf der Gegenfahrbahn in ein Auto. Der Unfallverursacher erlitt dabei lebensgefährliche, seine 19-jährige Beifahrerin schwere Verletzungen. Die drei Insassen des anderen beteiligten Fahrzeuges, darunter auch ein wenige Monate alter Junge, wurden leicht verletzt.

Vielerorts kamen die Autos wegen des Schnees nur langsam voran

Unfall mit Schneeflug

Nahe Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) verlor ein 22-jähriger Autofahrer nach Angaben der Polizei am Samstagabend die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Straße ab. Die angrenzenden Bäume verhinderten, dass das Auto einen steilen Abhang herunter rutschte. Der 22-Jährige wurde schwer verletzt zur Behandlung in eine Klinik gebracht.

In Grenzach-Wyhlen (Kreis Lörrach) war ein Schneepflug in einen Unfall verwickelt. Ein 65-jähriger Autofahrer übersah beim Linksabbiegen das Räumfahrzeug. Dessen Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, die Fahrzeuge stießen zusammen. Der Autofahrer wurde dabei leicht verletzt. Während an seinem Fahrzeug ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand, wurde der Schneepflug nach ersten Polizeiermittlungen nicht beschädigt.

Tuttlingen: Doppelt so viele Unfälle

Auch in mehreren anderen Landkreisen gab es Unfälle wegen der Witterung. Allein die Polizei in Tuttlingen zählte innerhalb von 24 Stunden 170 Verkehrsunfälle - mehr als doppelt so viele wie an normalen Tagen. Insgesamt blieb es aber größtenteils bei leichteren Verletzungen und Blechschäden.

