Reilingen Geistig verwirrter Mann zückt Messer im Discounter

Am Samstagabend hat ein 28-Jähriger im Eingangsbereich eines Discounters in Reilingen (Rhein-Neckar-Kreis) zwei Messer gezückt und schrie wirre Sätze. Der Mann soll nach Polizeiangaben vom Sonntag "Alle weg!" und "Ich schlafe heute hier!" gerufen haben. Die Filialangestellten brachten alle Kunden sicher aus den Verkaufsräumen und schlossen sich in einem Nebenzimmer ein. Dort verständigten sie die Polizei, welche kurze Zeit später eintraf und den offensichtlich geistig verwirrte Mann festnahm. Der 28-Jährige wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht. Die teilweise traumatisierten Angestellten wurden von einem Notfallseelsorgeteam betreut. Die Ermittlungen des Polizeireviers Hockenheim dauern an.