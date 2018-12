Ravensburg Wohl keine technische Ursache für Kirchenbrand

Das Feuer in der denkmalgeschützten St.-Jodok-Kirche in Ravensburg ist höchstwahrscheinlich nicht wegen eines technischen Defekts ausgebrochen. Die Ermittler gehen von Brandstiftung oder Fahrlässigkeit aus, teilten die Staatsanwaltschaft Ravensburg und das Polizeipräsidium Konstanz am Montag mit. Die Behörden hoffen jetzt auf weitere Erkenntnisse durch Foto- und Videoauswertungen. Die katholische Kirche war am 10. März im linken Seitenschiff, wo eine Sitzecke mit Sofas stand, in Brand geraten. An der Kirche, die erst 2010 saniert worden war, entstand ein Schaden in Millionenhöhe.