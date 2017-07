Nach Pfullendorfer Bundeswehr-Skandal Gericht weist Klage der Soldaten ab

Der Prozess um den Pfullendorfer Bundeswehrskandal ist am Tag des Auftakts bereits vorbei: Das Verwaltungsgericht Sigmaringen hat die Klage von vier Soldaten abgewiesen, die gegen ihre vorzeitige Entlassung geklagt hatten.

2:04 min | Mi, 19.7.2017 | 19:30 Uhr | SWR Fernsehen BW Mehr Info Entwürdigende Aufnahmerituale in Pfullendorf Soldaten durften entlassen werden Die Entlassung von vier Soldaten im Zusammenhang mit den Aufnahmeritualen in der Kaserne in Pfullendorf war rechtens. Zu diesem Urteil kam das Verwaltungsgericht Sigmaringen am Mittwoch.

Das Gericht erklärte am Mittwochabend, die Entlassung sei rechtmäßig gewesen. Den Zeitsoldaten und freiwillig Wehrdienstleistenden war von der Bundeswehr gekündigt worden, weil sie an demütigenden Aufnahmeritualen in der Staufer-Kaserne in Pfullendorf beteiligt waren.

Die Männer, drei von ihnen 19, einer 21 Jahre alt, waren im Februar aus der Truppe ausgeschlossen worden. Durch ihr Verhalten sah die Bundeswehr unter anderem das Ansehen der Truppe und die militärische Ordnung gefährdet. Das bestätigte das Gericht.

Kein Strafprozess, keine Beurteilung der Führung

Gleich zum Verhandlungsauftakt am Vormittag hatte der Vorsitzende Richter Müller von der 5. Kammer des Verwaltungsgerichtes Sigmaringen klargemacht: Es handele es sich weder um einen Strafprozess, noch gehe es um die Beurteilung des Führungspersonals der Bundeswehr. Vielmehr müsse man untersuchen, ob die Entlassung der zwei Haupt- und zwei Obergefreiten rechtens war oder nicht.

Die Klage von vier Bundeswehrsoldaten wurde in Sigmaringen abgewiesen

Der Sachverhalt an sich ist unstrittig: Zwischen September 2016 und Februar 2017 sollen die vier an Aufnahmeritualen beteiligt gewesen sein. Unter anderem wurden dabei Rekruten nachts geweckt, von ihren Betten in Waschräume gezerrt und dort eiskalt abgeduscht; es soll auch zu Fesselspielen gekommen sein.

Waren Rituale freiwillig?

Allerdings sollen die Opfer, so geht es aus den Akten des Verwaltungsgerichts hervor, bei diesen Ritualen freiwillig mitgemacht. Während die Anwälte der vier jungen Männer die Entlassung ihrer Mandanten als völlig überzogen darstellten, sprachen die Rechtsvertreter des Bundesverteidigungsministeriums von einer "Gefährdung der Bundeswehr" und von einer Schädigung des Ansehens der Truppe.

Vorfälle in der Kaserne