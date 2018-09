Neckargemünd 11-Jähriger in Handschellen - Polizei kommt zur Hilfe

Ein elfjähriger Junge hat am Samstagnachmittag an einem Radweg zwischen Neckargemünd und Neckarsteinach (Rhein-Neckar-Kreis) ein Paar Handschellen gefunden. Der Junge ging von Spielzeug-Handschellen aus und legte sie an. Diese ließen sich jedoch nicht mehr öffnen, weshalb der "Gefangene" in Begleitung seines Vaters zum Polizeirevier Neckargemünd fuhr. Da die dienstlichen Handschellenschlüssel nicht passten, bastelte ein Polizeibeamter aus einem alten Schrankschlüssel einen Dietrich, mit dem schließlich der Junge aus seiner misslichen Lage befreit werden konnte.