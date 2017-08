Vermisste aus BW bei Bergstur Schweizer Polizei gibt Suche auf

Nach dem riesigen Bergsturz bei Bondo in der Schweiz stellen die Einsatzkräfte ihre Suche nach acht vermissten Bergwanderern ein. Vier Baden-Württemberger sind unter den Vermissten.

Nach den vermissten Bergsteigern wird nicht mehr gesucht

"Man hat alles Mögliche ausgeschöpft, um diese Vermissten zu finden", sagte Polizeisprecherin Sandra Scianguetta von der Kantonspolizei Graubünden in Chur am Samstag. "Man hat jetzt entschieden, dass die Suche nach den Vermissten aufgegeben wird." Die Rettungsaktion war bereits am Freitagnachmittag eingestellt worden.

Lebensgefährlich für die Retter

Während am Freitag Rettungskräfte im Gebirge nach den insgesamt acht Vermissten suchten, lösten sich an der Unglücksstelle erneut Gestein und Schlamm. Die Geröllmassen schoben sich am Dorf Bondo vorbei. Alle Rettungskräfte und ihre Spürhunde, die oben im Gebirge nach Vermissten suchten, seien rechtzeitig in Sicherheit gebracht worden, sagte eine Sprecherin. Geologen hatten weitere Verschiebungen im Gestein erwartet und davor gewarnt.

Die Überlebenschancen der Vermissten seien gering. Insgesamt acht Wanderer werden seit dem Bergsturz im Bondasca-Tal an der Grenze zu Italien vermisst.

Die Hoffnung, sie noch lebend zu finden, sei weitgehend geschwunden, teilte die Polizei am Freitag mit. "Da sucht man jeden begehbaren Winkel ab", sagte ein Sprecher. "Doch irgendwann kommt die Zeit, wo man sagt, man hat alles getan." Es gebe immer noch Gebiete, in denen der Zugang für Rettungskräfte zu gefährlich wäre. Das Tal sei über weite Strecken bis zu 30 Meter hoch zugeschüttet.

Die Vermissten aus Baden-Württemberg: Ein Ehepaar, Vater und Tochter

Nach Informationen eines Berghüttenwirts, bei dem die vier Vermissten aus Baden-Württemberg in der Nacht vor dem Unglück übernachtet hatten, handelt es sich um ein Ehepaar und einen Vater mit seiner etwa 20-jährigen Tochter. Er betonte gegenüber dem SWR, dass sich die Wanderer des erhöhten Risikos für Felsabstürze bewusst gewesen seien. Ein Schild hätte vor Felsabstürzen gewarnt.

Der Herkunftsort der Vermissten aus Baden-Württemberg ist laut Polizei bekannt, werde aber noch nicht veröffentlicht. Man sei mit den Angehörigen in Kontakt. Ohne deren Zustimmung wollen die Beamten keine näheren Angaben machen. Neben den Deutschen werden auch zwei Österreicher und zwei Schweizer vermisst.

Die nach dem Bergsturz vermissten Deutschen sollen aus Baden-Württemberg stammen (Archiv)

Die Wanderer waren am Mittwoch unabhängig voneinander im Bondasca-Tal unterwegs, als eine gewaltige Menge Fels von der Spitze des 3.369 Meter hohen Piz Cengalo stürzte. Sie waren genau in die Richtung gewandert, die von dem Bergsturz verschüttet wurde, wie ein Hüttenwart der Zeitung "Blick" sagte.

Höhere Steinschlaggefahr durch Klimawandel?