Motorradunfälle in Baden-Württemberg Wochenende mit Verletzten und zwei Toten

Motorradunfälle in Baden-Württemberg

Am sonnigen Wochenende hat es auf den Straßen in Baden-Württemberg einige Motorradunfälle gegeben. Ein 29-Jähriger und eine 22-Jährige starben. Mehrfach nahmen Autofahrer den Bikern die Vorfahrt.

Bei einem Unfall in Boms wurde ein 29-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt

Eine 22-jährige Motorradfahrerin ist am Sonntag auf einer Landstraße südlich von Wertheim (Main-Tauber-Kreis) mit einem Auto samt Anhänger zusammengestoßen und gestorben. Zuvor war die Frau aus dem Main-Spessart-Kreis in einer langgezogenen Kurve mit ihrer Maschine auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Polizei mitteilte.

Ein 29 Jahre alter Motorradfahrer war bereits am Samstag beim Überholen eines Autos bei Boms (Kreis Ravensburg) gegen eine Verkehrsinsel geprallt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde der 29-Jährige per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, wo er seinen Verletzungen erlag. Er sei mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen.