Der islamische Religionsunterricht in Baden-Württemberg soll nach dem Willen der Landesregierung auch nach dem offiziellen Ende des Modellversuchs weitergeführt werden. Man wolle den Projektzeitraum noch um ein Jahr verlängern, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag in Stuttgart. Es seien noch schwierige Fragen zu klären. Das Modellprojekt läuft seit dem Schuljahr 2006/2007.