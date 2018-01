Schwerer Unfall in Eberbach Bus mit Schulkindern fährt gegen Hauswand

In Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Dienstagmorgen ein Linienbus mit vielen Schülern an Bord gegen eine Hauswand gefahren. Dabei wurden laut Polizei mehr als 40 Menschen verletzt, einige von ihnen schwer. Die Ursache war auch am Abend noch unklar.

Ein Schulbus vollbesetzt mit Kindern ist am Dienstagvormittag in Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) frontal in eine Hauswand gefahren.

Acht Schwerverletzte wurden laut Polizei mit Rettungshubschraubern und Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht - bei fünf von ihnen besteht möglicherweise Lebensgefahr. Nach jüngsten Angaben der Polizei gab es insgesamt 44 Verletzte. Die meisten wurden im Krankenhaus in Eberbach versorgt. Es waren hauptsächlich Schüler zwischen neun und 15 Jahren. Auch der 55-jährige Busfahrer wurde schwer verletzt sowie der Fahrer eines parkenden Kleintransporters. Im Einsatz waren drei Rettungshubschrauber, zahlreiche Krankenwagen mit Notärzten und Feuerwehr sowie das technische Hilfswerk - rund 150 Helfer waren vor Ort.

Bus wird abgeschleppt

Bus kam von regennasser Fahrbahn ab

Laut Polizei war der Bus auf einer abschüssigen Straße in Eberbach in einer Kurve von der regennassen Fahrbahn abgekommen. Er prallte offenbar ungebremst zunächst gegen den am Fahrbahnrand abgestellten Kleinbus und zwei weitere Kleinwagen. Danach fuhr er frontal in das Schaufenster eines Elektrofachgeschäftes.

Fotos von der Unfallstelle zeigten den stark beschädigten Bus, dessen Front nach dem Aufprall deformiert war. Im Inneren waren Sitzbänke nach vorne geklappt. Um den Bus herum lagen Metallteile auf feuchtem Asphalt, Kleinfahrzeuge daneben wirkten wie zusammengeschoben.

Linienbus mit hauptsächlich Schülern an Bord

"Die Kinder haben geschrien, es war ganz schlimm", sagte Notarzt Patrick Schottmüller. Polizeiangaben zufolge war es ein Bus, der hauptsächlich Schüler aus der Großregion Neckartal und Odenwald in die verschiedenen Schulen transportiert. Allerdings handelt es sich um einen Linienbus, in dem auch Erwachsene mitfahren.

Der Bus wurde im Laufe des Tages von der Unfallstelle abtransportiert. Laut Polizei wurden neben Kfz-Sachverständigen auch Kräfte des Verkehrskommissariats Heidelberg hinzugezogen, die auf schwere Unfälle spezialisiert sind. Nach ersten Schätzungen entstand an den am Unfall beteiligten Fahrzeugen sowie an dem Haus ein Gesamtschaden von rund 200.000 Euro. Sachverständige prüften, ob das Gebäude, in das der Bus krachte, einsturzgefährdet ist. Am Abend konnten sie Entwarnung geben.

Fahrer erfahren - Bus wurde vor Kurzem überprüft

Die Unglücksursache war auch am Dienstagabend noch unklar. Nach Angaben des Busunternehmens gilt der Fahrer als erfahren - er fuhr die Strecke seit Jahren von Montag bis Freitag. Er befand sich am Anfang seiner Schicht und hatte zuvor alle Ruhezeiten eingehalten.

Möglich sind technische Probleme des Busses - allerdings wurde dieser nach Angaben des Sprechers vor drei Wochen nach den gesetzlichen Bestimmungen überprüft.

Betreuungszentrum eingerichtet

Eine Informationshotline für Angehörige wurde eingerichtet. Darüber hinaus gibt es drei Betreuungspunkte in Eberbach: bei den Stadtwerken, am Gymnasium und am Krankenhaus. Dort liegen auch Listen mit den Namen der Verletzten aus, soweit sie bekannt sind. Am Eberbacher Krankenhaus wurden geplante Operationen abgesagt, um für die Versorgung der vielen Verletzten Platz zu schaffen.

Nach Polizeiangaben unterstützten viele Anwohner die Rettungsarbeiten. Viele hätten ihre Garage oder eine Einfahrt freigeräumt. 17 Seelsorger waren vor Ort, um Verletzte und Angehörige zu betreuen.

Die badische Landeskirche reagierte mit Betroffenheit auf die Nachricht von dem Unfall und bat um Gottes Beistand für die Verletzten, Angehörigen und Helfer.