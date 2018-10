"Time-Warp" in Mannheim 18.000 Menschen feiern 19 Stunden

"Time-Warp" in Mannheim

Die Polizei hat rund um die Techno-Veranstaltung "Time-Warp" in der Mannheimer Maimarkthalle mehr als 700 Fahrzeuge und rund 2000 Personen kontrolliert. Hauptsächlich ging es den Beamten um Drogenmissbrauch.

Exstase pur: "Time Warp" in Mannheim (Symbolbild)

Nach Angaben der Veranstalter hatten rund 18.000 Menschen insgesamt 19 Stunden durchgefeiert - Tradition bei der "Time-Warp" in Mannheim. Genauso wie die Kontrollen der Polizei, die rund um die Veranstaltung regelmäßig kontrolliert, sowohl vor Ort am Maimarktgelände als auch auf den umliegenden Autobahnen.

Außerdem sei der Rettungsdienst während der Veranstaltung am Wochenende zu 310 Einsätzen gerufen worden. Acht Besucher mussten zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Weil es in der Vergangenheit immer wieder zu Lärmbeschwerden gekommen war, hatte man ein Beschwerdetelefon eingerichtet. Hier gingen 18 Meldungen ein, wegen zu lauter Musik.