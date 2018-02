Tödlicher Verkehrsunfall auf der A5 Identität der Toten geklärt

Eines der am Unfall beteiligten Autos war mit einer vierköpfigen Familie aus Nordrhein-Westfalen besetzt. Die Eltern im Alter von 51 und 46 Jahren sowie eine 13-jährige Tochter starben noch an der Unfallstelle. Eine zweite Tochter im Alter von 15 Jahren überlebte den Unfall schwer verletzt und befindet sich nach derzeitigen Informationen außer Lebensgefahr. Im einem zweiten Auto saß ein 60-jähriger Mann aus Rheinhessen, der ebenfalls an der Unfallstelle verstarb.