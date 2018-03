Neustadt Bundespräsident Steinmeier kommt zum Hambacher Schloss

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht am Vormittag das Hambacher Schloss in Neustadt. Ein Sprecher der Landesregierung sagte, Ministerpräsidentin Malu Dreyer und ihr Mann werden den Bundespräsidenten und seine Frau begrüßen. Steinmeier wird sich unter anderem ins Goldene Buch der Stadt Neustadt eintragen. Dann wird er auf der Veranstaltung zum 175-jährigen Jubiläum der Industrie und Handelskammer Pfalz eine viertelstündige Rede halten. Im Anschluss ist eine Podiumsdiskussion zum Leitbild des ehrbaren Kaufmanns geplant, die Steinmeier als Zuschauer verfolgen wird. Vom Hambacher Schloss wird der Bundespräsident dann nach Mainz weiterfahren, wo er unter anderem am Mittwoch bei der Trauerfeier für Kardinal Lehmann teilnehmen wird. Der Besuch im Hambacher Schloss ist Teil der Antrittsreise des Bundespräsidenten - bei der er besonders Orte besucht, die für die Demokratie wichtig sind. Mit Rheinland-Pfalz hat er dann alle 16 Bundesländer besucht.