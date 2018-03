Unternehmen in der Region können unbesetzte Stellen langfristig immer schlechter besetzen. Nach Angaben der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar wirke sich der demografische Wandel immer stärker auf die Unternehmen in der Region aus. Mehr als 500 Unternehmen aus allen Branchen hatten an einer Umfrage teilgenommen. Die Hälfte der Betriebe will mit zusätzlichen Ausbildungsangeboten reagieren, um den Bedarf an Arbeitskräften zu decken.