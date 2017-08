Landgericht Heidelberg Amok-Fahrer muss in die Psychiatrie

Der 35-Jährige, der im Februar in Heidelberg mit einem Auto in eine Menschengruppe gerast war, wird dauerhaft in der Psychiatrie untergebracht. Bei der Amok-Fahrt war ein Mann ums Leben gekommen.

Die Richter am Landgericht sehen es als erwiesen an, dass der Beschuldigte am Fastnachtssamstag mit einem Mietwagen in eine Menschengruppe am Heidelberger Bismarckplatz gerast war. Dabei kam ein 73-jähriger Mann ums Leben. Zwei junge Menschen wurden verletzt. Nach der Tat war der mutmaßliche Täter aus dem Auto ausgestiegen und mit einem Messer in der Hand die Bergheimer Straße entlang gelaufen. Polizisten versuchten, ihn festzunehmen. Dabei schoss einer der Beamten mit seiner Dienstpistole auf ihn. Der Amok-Fahrer kam auf die Intensivstation, erholte sich aber wieder von seinen Verletzungen.