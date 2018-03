Landau Zahlreiche Unfälle wegen Glatteises

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Landau ist es gestern zu zahlreichen Unfällen wegen Glatteises gekommen. Nach Angaben der Polizei kamen alleine bis zum Mittag insgesamt sechs Autofahrer und Autofahrerinnen bei Glätte von der Fahrbahn ab. Eine Frau wurde verletzt. Sie war auf schneebedeckter Straße ins Schleudern geraten. Ihr Auto kam nach einigen Metern an einem Baum kurz vor einer Brücke zum Stehen. Die Fahrerin wurde ins Krankenhaus gebracht. Auch auf der der B272 von Landau in Richtung Essingen sowie auf der B38 kurz vor Impflingen und in Godramstein kam es zu mehreren Unfällen.