Kirche in Herxheim am Berg Kein Verfahren wegen Hakenkreuzen

Kirche in Herxheim am Berg

Ein Privatmann hatte Anzeige wegen eines eingemeißelten Hakenkreuzes am Kirchturm in Herxheim am Berg erstattet. Die Staatsanwaltschaft hat jetzt die Untersuchungen dazu eingestellt.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal hat nach eigenen Angaben die zwei in die Turmmauern der Jakobskirche in Herxheim am Berg eingemeißelten Hakenkreuze in Augenschein genommen. Die beiden Nazi-Symbole stammen aus dem Jahr 1934, der Zeit des Nationalsozialismus. Laut Staatsanwaltschaft wird deshalb jedoch kein Ermittlungsverfahren wegen Verwendung verbotener Kennzeichen eingeleitet. Die Hakenkreuze seien mit bloßem Auge nicht oder nur schwer erkennbar, so die Staatsanwaltschaft.