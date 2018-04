Binau Mautanlagen werden aufgestellt

Zum 1. Juli wird die Mautpflicht für LKW auch auf Bundesstraßen gelten. In diesem Zusammenhang werden derzeit bereits die ersten Kontroll-Säulen errichtet. So zum Beispiel an der B 37 bei Binau am Neckar. Sie ist eine von bundesweit 600 Kontrollsäulen und steht seit Mittwoch im Neckartal bei Binau. Die Säule ist - anders als Blitzanlagen - leuchtend blau und fast vier Meter hoch. Auch an der B27 bei Mosbach soll demnächst eine Säule aufgestellt werden. Die Kontrollstellen überprüfen elektronisch, ob vorbeifahrende Fahrzeuge mautpflichtig sind und die entsprechende Gebühr bezahlt wurde. Besonders auf der B37 und der B27 sind bislang zahlreiche LKW unterwegs, die mit einer Fahrt über Land einen Teil der Autobahn-Maut sparen wollen - mitunter zum Unmut der Anwohner.