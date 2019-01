Prozess am Amtsgericht Sinsheim Einigung in "Kabinen-Sex-Prozess"

Das Paar aus Haßloch in der Pfalz sagte in dem Prozess aus, dass es keinen Sex in der Umkleidekabine der Badewelt Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) gehabt habe. Dennoch ließ sich das Paar auf einen Vergleich ein. Jede Partei zahlt die eigenen Anwaltskosten, außerdem akzeptiert das Paar ein fünfjähriges Hausverbot.

Es war der erste von insgesamt acht Prozessen dieser Art am Amtsgericht Sinsheim. Die Badewelt beruft sich auf ihre Hausordnung, in der es zwei Erwachsenen verboten ist, gemeinsam eine Umkleidekabine zu nutzen - auch Sex sei im Bad verboten.

Auch in den sieben weiteren Prozessen in den kommenden Wochen und Monaten liegt der Vorwurf zugrunde, dass sich Paare in der Badewelt Sinsheim in den Umkleidekabinen miteinander vergnügt haben sollen. Die Badewelt klagt auf Unterlassung und will die Anwaltskosten einfordern.