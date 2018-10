Ermittlungen gegen Mafia in BW Restaurantbesitzer führte Doppelleben

Mario L. gilt als wichtige Figur der 'Ndrangheta in Deutschland. "Er hat die Geschäftsstrategie für Deutschland entwickelt, die illegal ist", so der italienische Staatsanwalt Nicola Gratteri im SWR-Interview.

Im 1.300 Seiten starken Untersuchungsbericht der italienischen Behörden wird allerdings deutlich: Mario L. führte ein Doppelleben. Der Bericht liegt dem SWR vor. Über Jahre hinweg hörten die Behörden Gespräche von Mario L. in Italien und Deutschland ab. In einem mitgeschnittenen Gespräch schwärmt Mario L. davon, wie Gastronomen dazu gebracht werden, Wein zu überhöhten Preisen zu kaufen. Schon 2008 sollen 'Ndrangheta-Mitglieder davon gesprochen haben, dass die Organisation über 140 Lokale unter ihrer Kontrolle habe. Viele davon im Großraum Stuttgart.

"Offensichtlich handelt es sich um eine Strategie, den Drogenhandel zu vertuschen", berichtet Staatsanwalt Gratteri. Eine Kronzeugin berichtet, Mario L. habe in Italien eine Falschgeld-Druckerei aufgebaut. Die Scheine sollen dann in Obstkisten nach Deutschland geschafft worden sein - in ein Zwischenlager, den "Inter Club Fellbach" bei Stuttgart.

Januar 2018 wurde Mario L. im Rahmen der italiensch-deutschen Razzia in Kalabrien festgenommen. Seitdem befindet er sich in Untersuchungshaft. Bei der Razzia, die zeitgleich in Italien und Baden-Württemberg stattfand, wurden 169 Mitglieder der Organisation verhaftet - zehn davon in Deutschland.