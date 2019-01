Lichtenau Leiche vor Flüchtlingsheim gefunden

Im Vorgarten eines Flüchtlingswohnheims in Lichtenau (Kreis Rastatt) ist am Donnerstagmorgen eine männliche Leiche gefunden worden. Es handelt sich um einen Asylbewerber aus Somalia, das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Wie der Mann zu Tode kam, ist bisher unklar. Aus ermittlungstaktischen Gründen macht die Polizei bisher keine weiteren Angaben. Der Leichnam wird in der Rechtsmedizin der Uniklinik Heidelberg untersucht. Die Ermittlungen dauern an.