Leibniz-Preis 2018 für zwei Wissenschaftler aus BW Preise gehen nach Freiburg und Tübingen

Am Montag erhalten in Berlin elf Wissenschaftler aus ganz Deutschland den Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis 2018. Zwei der hochdotierten Preise gehen nach Tübingen und Freiburg.

Die Preisträger aus Baden-Württemberg sind Professorin Erika Pearce vom Max-Planck-Institut für Immunbiologie und Epigenetik in Freiburg und Professor Bernhard Schölkopf vom Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme in Tübingen.

Pearce leitet seit 2015 die Abteilung für Immunmetabolismus am Max-Planck-Institut für Immunbiologie und Epigenetik in Freiburg. Pearce studierte an der Cornell University Biologie und promovierte 2005 in Zell- und Molekularbiologie an der Universität von Pennsylvania.