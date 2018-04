Lauchringen Streit eskaliert - Mann überfährt Kontrahenten

Am Ostermontag ist ein Streit zwischen zwei Männern in Lauchringen (Kreis Waldshut) derart eskaliert, dass der eine den anderen mit seinem Auto überfuhr. Nach Polizeiangaben stritten sich die Bekannten im Alter von 26 und 46 Jahren wegen im Keller eingelagerter Reifen. Der 26-Jährige stieg daraufhin in sein Auto und überfuhr den 46-Jährigen. Dieser landete auf der Motorhaube und stürzte anschließend zu Boden. Der leicht verletzte Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Der flüchtige Fahrer stellte sich später der Polizei. Er wurde in Haft genommen und musste seinen Führerschein abgeben.