Ausstellungsstück im Dornier-Museum "Landshut" kommt kommenden Samstag

Der SWR sendet zur Geschichte der Opfer sowie zur Rückholung des Flugzeugs im Oktober zwei Dokumentarfilme: Am 9. Oktober 2017 in der ARD (Geschichte im Ersten) "Die Geiseln von Mogadischu" sowie am 14. Oktober die Deutschland-Reportage "Die letzte Reise der Landshut". Beide Filme laufen auch am 18. Oktober ab 20:15 Uhr hintereinander im SWR Fernsehen.