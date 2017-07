Luftreinhalteplan in Stuttgart War's das mit den Fahrverboten?

Die Landesregierung will auf Fahrverbote verzichten, sofern eine Nachrüstung älterer Diesel wirksam ist. Auf diese Linie zur Luftreinhaltung in Stuttgart einigte sich das Kabinett von Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne). Die Landesregierung rechnet kaum noch mit Diesel-Fahrverboten für das kommende Jahr. "Die Wahrscheinlichkeit ist gering", sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart.