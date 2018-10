Munderkingen Kreisliga-Spiel nach Zoff abgebrochen

Wegen eines eskalierten Streits bei einem Fußballspiel im Donaustadion in Munderkingen (Alb-Donau-Kreis) hat der Schiedsrichter die Partie am Sonntag abgebrochen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Demnach kam es beim Kreisliga-Spiel zwischen dem TSV Türkgücü Ehingen und dem VfL Munderkingen zu Rangeleien zwischen mehreren Spielern. Ein Ehinger Spieler war mit Rot vom Platz geflogen. Daraufhin sei es neben dem Platz zu Auseinandersetzungen zwischen ihm und einem Zuschauer gekommen. Nach einer Mitteilung des VfL Munderkingen habe der Ehinger Spieler einem VfL-Kicker außerdem "den Hals so zugedrückt, dass ihm zunächst der Atem wegblieb". Der Schiedsrichter entschloss sich laut Polizei aus Sicherheitsgründen dazu, das Spiel abzubrechen.