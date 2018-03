Wörth CDU-Abgeordnete fordern Gesamt-Verkehrskonzept während Rheinbrückensanierung

CDU-Landtagsabgeordnete aus der Pfalz und Baden haben gemeinsam in Wörth vom Regierungspräsidium Karlsruhe ein umfassendes Verkehrskonzept während der Rheinbrückensanierung gefordert. Andernfalls drohten ab Juli ein Verkehrschaos und den Betrieben in der Technologieregion hohe Umsatzausfälle, so die Kritik. Den CDU-Landtagsabgeordneten zufolge ist noch unklar, wie Tausende von Pendlern zu ihrem Arbeitsplatz kommen sollen, wenn die Rheinbrücke zwischen Wörth und Karlsruhe ab Juli 20 Monate lang saniert wird, mit vielen Teil- und einigen Vollsperrungen. Die Industriebetriebe in der Region wüssten nicht, ob sie ihre Produktion durchgehend aufrecht erhalten können. Das verantwortliche Regierungspräsidium müsse schnellstmöglich Verkehrszahlen erheben und ein Gesamtkonzept erstellen, wie kilometerlange Staus verhindert werden können. Dazu gehörten auch zusätzliche Angebote im öffentlichen Nahverkehr und Park und Ride-Plätze. Außerdem fehle ein System, dass Pendler kurzfristig über Staus und Umleitungsstrecken informiert.