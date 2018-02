Vandalismus in Karlsruhe Polizei fahndet mit Nachdruck

Vandalismus in Karlsruhe

Nach mehreren Fällen von Vandalismus in Karlsruhe hat die Polizei noch keine heiße Spur. Sie schließt aber nicht aus, dass bei allen Vorfällen die selben Personen am Werk waren.

Vergangenes Wochenende randalierten Unbekannte dann in der Tunnelbaustelle, in zwei Tiefgaragen und bei der Telekom. Kriminaltechniker haben inzwischen an allen Tatorten Spuren gesichert, die Auswertung könne allerdings eine Weile dauern, da auch das Landeskriminalamt involviert ist, heißt es von der Polizei Karlsruhe.