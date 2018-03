Auf dem Nachhauseweg ist ein 16 Jahre alter Jugendlicher am Wochenende in Ubstadt-Weiher angegriffen und geschlagen worden. Aus einem Auto, das neben dem alkoholisierten Geschädigte anhielt, stieg ein Mann aus, der unvermittelt den Jugendlichen mit einem Teleskopstab auf den Arm schlug, wodurch das Opfer eine Armfraktur erlitt. Laut Polizei sei der Angreifer anschließend in das Auto gestiegen und davon gefahren.