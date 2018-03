Prozess vor dem Karlsruher Amtsgericht Bewährungsstrafe für Falschaussage

Die Frau gestand in der Verhandlung, den 23-jährigen Mann im Januar 2017 falsch beschuldigt zu haben. Sie habe ihn freiwillig zu seiner Wohnung begleitet, er habe sie nicht wie vor ihr behauptet auf dem Weg dorthin sexuell bedrängt. Als Motiv für die falsche Anschuldigung gab die Angeklagte Probleme im Beruf und in ihrer Beziehung an. Sie entschuldigte sich im Gerichtssaal für ihr Verhalten.