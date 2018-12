Nach Großbrand in Ölbronn-Dürrn Akkufabrik nimmt Arbeit wieder auf

Wegen Einsturzgefahr konnten Kriminaltechniker die ausgebrannte Halle zunächst nicht betreten. Das Feuer hatte in der Fabrik einen Schaden von rund fünf Millionen Euro angerichtet. Menschen wurden nicht verletzt. Die Nachlöscharbeiten mit schwerem Gerät zogen sich zunächst bis in den Freitagnachmittag hin, glühendes Metall und die in der Halle gelagerten Akkus hatten eine extreme Hitze entwickelt und die Löscharbeiten der Feuerwehr erschwert.

Wie die Feuerwehr Ölbronn am Freitagabend mitteilte, schien der Einsatz am Nachmittag zunächst beendet. Doch am Freitagabend mussten Einsatzkräfte erneut zum Nachlöschen kleinerer Glutnester ausrücken. Der Einsatz sei erst nach 17 Stunden zu Ende gegangen, so die Feuerwehr.