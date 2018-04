Landau/Gommersheim Mann totgefahren - Mordprozess beginnt

Vor dem Landgericht Landau beginnt am Vormittag der Mordprozess gegen einen Mann aus Gommersheim. Er soll im vergangenen Oktober den Lebensgefährten seiner Mutter mit einem Kleintransporter überfahren haben. Die Staatsanwaltschaft Landau hat den Ablauf der Tat in einem Wohngebiet von Gommersheim rekonstruiert und schließt einen Unfall aus. Sie geht vielmehr davon aus, dass der Angeklagte den Lebensgefährten seiner Mutter absichtlich umgefahren hat. Damit sieht sie das Mordmerkmal der Heimtücke erfüllt, da das Opfer nicht mit dem Angriff rechnen konnte. Der Mann wurde bei dem Zusammenprall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Fahrer war zunächst geflüchtet, wenig später aber festgenommen worden. Warum er den Partner seiner Mutter umgefahren hat, dazu schweigt der Angeklagte bisher. Er gilt wegen einer psychischen Erkrankung als vermindert schuldfähig und befindet sich seit der Tat in einer psychiatrischen Klinik.