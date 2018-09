Krabbeln und Kriechen Krötenwanderung beim Karlsruher Schloss

Im Karlsruher Schlossgarten hat am Wochenende die Krötenwanderung begonnen. Tausende Erdkröten versuchen derzeit aus dem Wald in den Teich des Schlossparks zu gelangen.

In nur einer Nacht haben die Helfer vom BUND 2.300 Kröten quasi über die Straße geholfen. In diesem Fall sind das die Radwege, die sternförmig am Nordtor des Schlossparks ankommen. Denn auch Fahrradfahrer sind für wandernde Kröten eine Gefahr.

Die Bedingungen für die Krötenwanderung seien ideal, hieß es beim Umweltamt. Die erste Welle ist bereits sicher im Teich angekommen und hat mit der Paarung begonnen. Die Umweltexperten der Stadt rechnen mit einer Fortsetzung der Krötenwanderung in den kommenden zwei bis drei Nächten und bitten Fahrradfahrer, hinter dem Schloss um besondere Aufmerksamkeit. Dazu wurden am Waldrand sogar eigene Schilder aufgestellt.

In Karlsruhe haben sich in den vergangenen drei Jahren neue Krötenwanderwege entwickelt. Einer ist in Hohenwettersbach, der andere führt aus dem Wald durch das Nadelör Nordtor in den Schlosspark zum Teich. Vor allem in den Abend- und Nachtstunden sind die Kröten unterwegs. Der BUND sucht noch Helfer, um die Amphibien sicher über Straßen und Wege zu bekommen.