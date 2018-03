Graben-Neudorf Neues Ditib-Gemeindehaus

Der Gemeinderat von Graben-Neudorf diskutiert am Montagabend die geplante Erweiterung des Ditib-Gemeindehauses. Das islamische Gemeindezentrum mit Gebetsraum befindet sich derzeit noch in einer ehemaligen Gaststätte, das Gebäude soll durch einen Neubau ersetzt werden. Der Gemeinderat will mit seiner Zustimmung das Verfahren planungsrechtlich einleiten. Man werde die Öffentlichkeit umfassend beteiligen und eine Informations- veranstaltung durchführen, so Bürgermeister Christian Eheim.