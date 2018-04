Erfolgreiche Integration Vorbereitungskurse für junge Flüchtlinge

Die Arbeitsagentur Karlsruhe-Rastatt hat zwei erfolgreiche Projekte zur Integration von jungen Flüchtlingen vorgestellt. 25 junge Männer nehmen an den Vorbereitungskursen teil.

Die Maßnahmen werden in Kooperation mit dem Internationalen Bund IB in Karlsruhe angeboten. Von den 25 Teilnehmern haben bereits acht einen Ausbildungsvertrag in der Tasche. Arbeitsamts-Chef Ingo Zenkner spricht von einem großen Erfolg.