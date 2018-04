Eggenstein-Leopoldshafen Neun Menschen durch Kohlenmonoxid-Vergiftung verletzt

In Eggenstein-Leopoldshafen ist am Samstag eine Frau durch eine Kohlenmonoxid-Vergiftung gestorben, neun weitere Menschen sind verletzt worden. Fünf von ihnen mussten nach Feuerwehrangaben zum Teil mit mittelschweren Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden. Auslöser war ein Holzkohlegrill, der in der Wohnung verwendet wurde. Da die Bewohnerin ihren Verwandten nicht die Tür öffnete, öffneten sie diese gewaltsam. Beim Versuch die Frau zu reanimieren, atmeten die neun Personen das geruchlose und gefährliche Gas ein.