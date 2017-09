Bauende bei Rastatt in Sicht Rheintalbahn früher wieder frei

An die 40.000 Menschen nutzen derzeit täglich den Schienenersatzverkehr zwischen Rastatt und Baden-Baden und müssen in Busse umsteigen. Die circa 20 Kilometer lange Ersatzstrecke fahren die Busse rund 450 Mal am Tag. Eine Stunde Verzögerung sollten Reisende mindestens einplanen - wohl noch bis zum 2. Oktober.