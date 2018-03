Der Gemeinderat der Stadt Baden-Baden will in seiner heutigen Sitzung über die Ausrichtung der Theatertage Baden-Württemberg entscheiden. Ursprünglich sollte Konstanz Gastgeber der Theatertage sein, war dann aber abgesprungen. Die Veranstaltung, die alle zwei Jahre in wechselnden Städten stattfindet, ist für Mai/Juni 2019 geplant.