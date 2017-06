Amtsgericht Bad Hersfeld Pflichten zur WhatsApp-Nutzung

Ein Beschluss des Amtsgerichts Bad Hersfeld stellt für Nutzer des Nachrichtendienstes WhatsApp neue Pflichten auf: Vor dem Download der App müssen sie von allen auf ihrem Telefon gespeicherten Kontakten eine schriftliche Einverständniserklärung einholen. Denn, was die meisten Nutzer wahrscheinlich bislang gar nicht wussten: Jeder Nutzer stellt WhatsApp automatisch sein gesamtes Adressbuch, sprich Namen und die dazugehörigen Telefonnummern zur Verfügung. Also auch von solchen Personen, die selbst nicht bei WhatsApp angemeldet sind. So legt es der Nachrichtendienst im Kleingedruckten fest. Man bestätigt zudem mit dem Download, autorisiert zu sein, die fremden Nummern weiterleiten zu dürfen. Aber wer hat schon tatsächlich bei all seinen Kontakten nachgefragt, bevor er die App heruntergeladen hat?